Диагноз COVID-19 подтвержден у монаха на Ривненщине, он контактировал с человеком, приехавшим из Италии

821

В Ривненской области, по состоянию на утро 2 апреля, зафиксировано 19 случаев заболевания COVID-19, 3 из них летальные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ривненской ОГА.

Вчера в Ривненской области подтверждено 4 новых случая заболевания COVID-19.

Это 41-летний житель Здолбунова, монах, который встречался с человеком, который приехал из Италии. Круг контактных лиц уже установлен.

Еще трое связаны с больной из города Ривне - работницей библиотеки. COVID-19 обнаружили у ее мужа, сына и коллеги по работе.

В Сарненской ЦРБ проходят лечение 9 пациентов, в Ривненской городской больнице - 7.

В Ривненском областном лабораторном центре с помощью ПЦР-тестов пока проверяют 24 подозрения на COVID-19. Большинство - из городов Ривне, Дубно, Заречненского, Рокитновского и Сарненского районов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умершая от коронавируса женщина не соблюдала самоизоляцию, посещала родственников и соседей на Ривненщине, - ОГА. ВИДЕО