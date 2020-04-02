Рейтинг партий: "Слуга народа" - 31,5%, ЕС - 12%, ОПЗЖ - 9,8%, "Батькивщина" - 5,9%, - опрос "Социса"

Об этом говорится в результатах опроса общественного мнения. проведенного "Социсом", передает Цензор.НЕТ.
"Партия "Слуга народа" остается лидером по количеству потенциальных избирателей (31,5%). На втором месте - "Европейская Солидарность" (12%), которая в марте еще больше нарастила имидж оппозиционной партии (до 28,4%). Рейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" в марте составлял 9,8%, а "Батькивщины" -5,9%. Электоральные показатели большинства политических партий в марте преимущественно не изменились. Лишь несколько потеряла симпатии избирателей "Батькивщина" (электоральный показатель данной политической силы в феврале составлял 8,1%)". - говорится в исследовании.
При этом, 10,4% опрошенных отказались дать ответ, а 10,4% - не приняли бы участия в голосовании.
Опрос проводился 13-23 марта 2020 г. методом CAPI с использованием планшетов. Выборка представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов.
Мнения 02-апр, 16:279 313 0
Оказалось, что Зеленский не может снять Андрея Ермака с поста главы Офиса президента, потому как сам воспользовался его услугами год назад.
Уже который день силы вселенского зла и разного рода массоны с рептиоидами плетут интриги придумывая как еще им подобраться к непотопляемой фигуре кристально прозрачного, честного и искреннего главы Офиса президента.
Даже несмотря на то, что президент не понимает где и в чем злоупотребление властью и служебным положением в действиях братьев Ермаков.
Тем более же что и СБУ и ГПУ и ДБР понятно, что в них нет ничего противозаконного!
Брат главы Офиса фактически не выстраивал свою собственную вертикаль власти спекулируя положением Андрея Ермака, а строил новый социальный стартап основным капиталом которого была коммуникация.
И не на работу он устраивал выгодных ему людей. Ну или модноговоря - "монетизировал" его.
А возмущение тем, что после обращения Андрея Ермака прокуратуру и ДБР моментально отреагировали - это вообще глупость!
Подумаешь, что эти организации простым гражданам годами не отвечают!
Андрею Ермаку просто повезло! Совершенно случайно!
Так же как и Денису Ермаку везло, когда он обращался в Офис со своими предложениями.
Да, любой государственный орган рассматривает обращение граждан максимально отведенный для этого период и всегда гражданин отправивший такое обращение получает общий ничего не значащий и абсолютно бесполезный ответ, но Денис везучий!
И снова таки, не пользуясь служебным положением брата Денис Ермак просто продавал должности, и формировал подконтрольную ему мафиозную структуру с четко выраженной целью, нет.
Денис помогал стране! Бескорыстно!
А то как все это журналисты извратили преступление!
И вообще!
Против брата главы Офиса Президента Андрея Ермака - Дениса была применена запрещенная Практикой Европейского Суда по Правам Человека методика провокации взятки!
Как можно стартаперу деньги предлагать?
Все же знают, что стартаперы не могут устоять пред деньгами!
Надо срочно, этой же ночью протянуть через Раду закон о защите братьев Ермаков! Тем более опыт уже есть.
James Bond