В США количество заявок на пособие по безработице за неделю выросло до 6,6 млн

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Из-за пандемии коронавируса в США более 6,6 млн. американцев подали заявки на пособие по безработице. Рост заявок наблюдается вторую неделю подряд.

Об этом свидетельствуют обнародованные 2 апреля данные американского Министерства труда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Reuters.

Неделей ранее число обращений составляло 3,28 миллиона.

Отмечается, что карантин в той или иной мере коснулся уже 80% американцев, в связи с чем количество людей, обращающихся за помощью правительства беспрецедентно. Оно в разы превышает максимумы рецессии 2007-2009 годов, когда было потеряно 8,7 млн рабочих мест.

Отчасти это связано с одобренным властями пакетом антикризисной экономической помощи объемом $2,2 трлн. Для начисления выплат, предусмотренных в этом законе, федеральное правительство требует от работников обращаться за пособиями. К тому же претендовать на деньги от правительства теперь могут самозанятые лица и фрилансеры.

Также выросла сумма пособия. Оно составит до 600 долларов в неделю, что эквивалентно 15 долларам в час за 40-часовой рабочий день, и платить его будут до четырех месяцев. Для сравнения: в начале года средняя сумма пособия составляла примерно 385 долларов в месяц, а установленная правительством минимальная зарплата - около 7,25 доллара в час.

До того, как пандемия настигла США, безработица в стране составляла 3,5% от рабочей силы. По грубой оценке аналитиков JPMorgan Funds, нынешний кризис может привести к потере более чем 16 млн рабочих мест. Это спровоцирует скачок безработицы до 12,5%, что станет самым высоким уровнем со времен Великой депрессии.

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