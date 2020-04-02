Ермак: Любой, кто замешан в коррупции, должен отвечать по закону, это распространяется и на моего брата

4443

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что в Украине любой человек, независимо от его статуса и родственных связей, должен отвечать по закону за возможные коррупционные или другие подобные деяния.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Президент и его команда шли на выборы с позицией и принципами, которые остаются неизменными в той части, что любой человек, который преступил закон, замешан в коррупции или каких-то других юридически некорректных деяниях, должен отвечать по всей строгости закона. Независимо от того, чьим родственником он является. И это распространяется, в том числе, и на моего брата, и на любого родственника любого другого чиновника или государственного деятеля", - отметил Ермак.

Он напомнил, что после появления информации о видеозаписях с участием его брата Дениса, он сразу же обратился с соответствующими заявлениями в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

Читайте: "Ермак, ты п@здун!" - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в "Энергоатом". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

"Причем эти заявления только по факту обнародованных записей. Они не направлены против кого-то. Потому что я категорически заинтересован, чтобы было проведено абсолютно объективное, детальное расследование всех фактов. По содержанию пленок. Кто их сделал, по чьему заказу, в рамках какого уголовного производства, кто давал санкции на это, были ли они засекречены, каким образом они оказались у частных лиц? И я, и общество, не сомневаюсь, хотим получить четкие ответы на эти вопросы", - заявил Ермак.

Комментируя изложенную его братом собственную позицию в социальных сетях, Андрей Ермак отметил, что было бы странно, если бы взрослый самостоятельный человек не прокомментировал то, что в последние дни пишут о нем и о его семье.

"Кроме того, насколько я знаю, брат уже несколько раз был допрошен и в СБУ, и в ГБР. Активные следственные действия продолжаются. Необходимо, чтобы следствие дало ответы на все вопросы. Единственное, хочу специально обратиться к следственным органам с призывом сделать все это открыто, объективно, максимально коммуницировать с обществом, не делать из этого каких-то шоу и не давать почву для домыслов и инсинуаций вокруг этого", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Леросу после публикации видео с братом Ермака поступают угрозы, - Маси Найем

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лучше всего украинцы относятся к Зеленскому и Разумкову, хуже всего - к Авакову и Ермаку, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА