В Австралии ученые тестируют две вакцины от коронавируса

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анализ,коронавирус

В Австралии ученые начали лабораторные испытания двух потенциальных вакцин от коронавируса. Первые результаты ожидаются до июня.

Об этом пишет ВВС. передает Цензор.НЕТ.

"Вакцины, созданные Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical, были одобрены для тестирования на животных Всемирной организацией здравоохранения. Национальное научное агентство Австралии оценит, работают ли вакцины и будут ли они безопасны для человека", - говорится в сообщении.

Образцы вакцины тестируют на хорьках. По словам ученых, первые результаты испытаний на животных ожидаются до июня.

Всего в мире сейчас разрабатывается как минимум 20 вакцин от коронавируса.

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Коронавирус и карантин
Австралия вакцина карантин COVID-19 коронавирус
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+9 NonCFist
Давайте, родимые, давайте. Мочите ублюдка! В Австралии ученые тестируют две вакцины от коронавируса - Цензор.НЕТ 5838
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02.04.2020 18:01
+8 Al Be
австралийцам доверяю... здоровая нация, счастливая страна, оптимисты...
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02.04.2020 18:15
+3 Гыг с Вами
и когда в последний раз это было? В Австралии ученые тестируют две вакцины от коронавируса - Цензор.НЕТ 8878
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02.04.2020 18:04
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