В Австралии ученые тестируют две вакцины от коронавируса

Об этом пишет ВВС. передает Цензор.НЕТ.
"Вакцины, созданные Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical, были одобрены для тестирования на животных Всемирной организацией здравоохранения. Национальное научное агентство Австралии оценит, работают ли вакцины и будут ли они безопасны для человека", - говорится в сообщении.
Образцы вакцины тестируют на хорьках. По словам ученых, первые результаты испытаний на животных ожидаются до июня.
Всего в мире сейчас разрабатывается как минимум 20 вакцин от коронавируса.