Аграрии Харьковщины будут покупать топливо по сниженным ценам

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На Харьковщине СБУ провела специальное совещание с представителями крупнейших нефтетрейдинговых компаний области, сообщает руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное.

С целью обеспечения продовольственной безопасности региона, СБУ предложила нефтетрейдинговым компаниям откликнуться на предложение аграриев относительно более лояльного механизма расчетов за горюче-смазочные материалы.

Стороны договорились о поставках горюче-смазочных материалов по сниженным ценам и с отсрочкой платежа до сбора урожая. Также обсудили практические и правовые аспекты такого взаимодействия.

"Сегодня, когда государство столкнулось с распространением коронавируса, что вызывает экономический и социальный кризис, аграрная сфера остро нуждается в поддержке для проведения посевной. Без преувеличения - это вопрос национальной безопасности, стабильности социально-экономической ситуации в целом. И я очень благодарен бизнесу за ответственную гражданскую позицию", - заявил начальник Харьковского регионального управления СБУ Роман Дудин.

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