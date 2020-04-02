Шмыгаль надеется, что Украина в ближайшее время получит первый транш от МВФ

1255

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от Международного Валютного Фонда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам онлайн-встречи премьера с Советом директоров, руководством и членами Американской торговой палаты в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Денис Шмыгаль сообщил, что правительство получило от МВФ позитивный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш. Также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка", - сказано в сообщении.

Шмыгаль отметил, что правительство сотрудничает с бизнесом и понимает, что нужно для его поддержки, в частности, речь идет о кредитных программах и уменьшении налоговой нагрузки.

Читайте на Цензор.НЕТ: После законов о банках и земле Украина получила позитивную обратную связь от МВФ и послов G7, - Шмыгаль

"Среди других вопросов, над которыми сейчас ведется работа - вопрос расширения программы кредитования "5-7-9", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что правительство работает над программой создания быстрых рабочих мест в различных отраслях.

"Премьер-министр поблагодарил представителей бизнеса за помощь в этот сложный для страны время в условиях глобальной пандемии и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - сообщает пресс-служба.

Также на Цензор.НЕТ: Более 80 стран просят МВФ о финансовой помощи в связи с коронавирусом, - директор Георгиева