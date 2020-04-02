Зеленский и президент ЕС Мишель обсудили дальнейшие шаги после завершения четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Основное внимание во время разговора было уделено ситуации в Украине и ЕС в связи с пандемией коронавируса. Глава государства выразил поддержку шагам, которые употребляют институты ЕС для борьбы с распространением пандемии в Европе и преодоления негативных экономических последствий, вызванных вспышкой COVID-19.

"Желаю вам крепкого здоровья. Украина выражает искреннюю поддержку вам и членам Европейского Союза в это нелегкое время. Мы разделяем боль тысяч европейцев, потерявших близких людей, и желаем скорейшего выздоровления тем, кто борется с недугом", - сказал Владимир Зеленский.

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Президент Украины отметил важность скоординированных усилий для преодоления пандемии, решение гуманитарных вопросов, с которыми сталкиваются граждане Украины и ЕС, а также сохранение беспрепятственного движения товаров через границы.

"Полностью поддерживаю вашу позицию по сохранению" зеленых "коридоров для товаров. Мы должны сделать все возможное для поддержки наших экономик ", - отметил Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил за поддержку, которую Европейский Союз предоставляет Украине, и отметил ее важность для сохранения макроэкономической стабильности и продвижения дальнейших реформ в нашем государстве.

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Состоялся обмен мнениями относительно дальнейших шагов в контексте завершения реализации Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине и перспектив продолжения сотрудничества с Европейским Союзом с учетом кризисных обстоятельств, вызванных пандемией.

Президент Европейского Совета положительно отметил недавнее принятие украинским парламентом законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности.

"Наш парламент, несмотря на пандемию коронавируса и заражения болезнью нескольких народных депутатов, все-таки заседал до поздней ночи, чтобы проголосовать необходимые законы, в частности земельную реформу. Ничего не меняется, мы продолжаем наш курс ", - констатировал Владимир Зеленский.

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Глава Украинского государства проинформировал Шарля Мишеля о ситуацию с безопасностью на Донбассе и состояние реализации договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандской формате. Президент Европейского совета подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Стороны согласились с недопустимостью искусственной инструментализации пандемии коронавируса для политических целей, а также подтвердили необходимость в сохранении санкций в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

Владимир Зеленский и Шарль Мишель также обсудили меры политического диалога на высшем уровне до конца текущего года, в частности подготовку к следующему саммиту Украина - ЕС и шестого саммита Восточного партнерства.

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