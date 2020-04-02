На съемочные группы двух телеканалов напали во время съемок сюжетов о нарушении карантина на спортполщадке в столичном Гидропарке

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По факту нападения на съемочные группы телеканалов 2 апреля на спортплощадке на территории столичного Гидропарка открыто два уголовных производства,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Предварительно установлено, что на съемочные группы двух телеканалов напали во время подготовки репортажей о результатах инспектирования столичных парков и спортивных площадок, в частности, соблюдении киевлянами запретов на их посещение во время карантина", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации прокуратуры, один из мужчин, который находился на спортивной площадке на территории Гидропарка, возмутился по поводу замечания журналистов о том, что он нарушает карантин, напал на первую съемочную группу и повредил их технику.

"Через некоторое время на эту спортплощадку приехали журналисты другого телеканала и начали съемку аналогичного репортажа. В ходе съемки другой неизвестный мужчина совершил нападение на вторую съемочную группу, применил физическую силу в отношении журналистки и повредил съемочную технику", - сообщают в прокуратуре.

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В результате двух инцидентов телесные повреждения получили двое журналистов и оператор.

В прокуратуре столицы уточняют, что пострадавшие представители СМИ обратились с соответствующим заявлением в полицию, а также сообщили приметы нападавших. В настоящее время правоохранители принимают меры по их задержанию.

"По фактам инцидентов начато два уголовных производства. Первое - по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Второе - по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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