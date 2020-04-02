Наемники РФ применили минометы возле Песков, Павлополя и Авдеевки, всего с начала суток зафиксировано 8 вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС

143

В течение 2 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них четыре - с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Все обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Утром враг применил 82-мм миномет по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи поселка Пески, а затем выпустил 6 мин 120-го калибра по защитникам Павлополя.

Позиции возле Авдеевки противник обстрелял дважды. Со стороны Спартака враг выпустил 4 мины калибра 82 мм, вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Также враг применил станковый противотанковый гранатомет с направления оккупированного Каштанового.

После обеда российские наемники дважды вели огонь по окраине населенного пункта Пески - из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Богдановки обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Старогнатовкиа - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Смотрите: На блокпостах и КПП на Донбассе развернули подразделения радиационной, химической и биологической защиты - проводят дезинфекцию, - штаб. ФОТОрепортаж

На все обстрелы украинские военнослужащие давали жесткий ответ из имеющегося вооружения, заставляя оккупантов прекратить любые активные действия.

Сегодня, 2 апреля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация на участках разведения сил

На участках разведения №1-3 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается.

Также читайте: По данным разведки потери наемников РФ на Донбассе в марте составили 51 убитых, 113 раненых, - пресс-центр ОС

Итоги за прошедшие сутки

1 апреля вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня было зафиксировано неподалеку населенных пунктов Павлополь, Новомихайловка, Красногоровка, Николаевка, Новомихайловка, Пески, Марьинка, Новотошковское, Хутор Вильный, Новоалександровка и Орехово.

По данным разведки, вчера военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали одного российского оккупанта и не менее трех ранили.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыто среди гражданского населения 6 краж, 1 факт незаконного обращения с оружием и боеприпасами и 9 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 58 административных правонарушений.

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 14 человек. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 27 человек.

Также читайте: Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела из крупнокалиберных минометов, - пресс-центр ОС