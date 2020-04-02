Продление карантина до 24 апреля сбережет жизни 150 людям, - Милованов

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Директор Киевской школы экономики, экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов оценил эффективность карантина в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Милованов отметил: "По оценкам Киевской Школы Экономики продлении карантина до 24 апреля сохранит примерно 150 человек от смерти. Без карантина пик пандемии в Украине произойдет через 2-3 месяца - в июне или июле. С карантином (только) до 24 апреля пик пандемии откладывается еще на 2 недели (но спасаем 150 человек). Оценки о пике согласовываются с оценками ученых для Японии (начало середины лета), но отличаются от оценок для США (конец апреля). Причина, вероятно, заключается в том, что в США заражения вирусом началось раньше и уже сегодня США являются одним из центров пандемии.

Что нужно делать Украине? Жесткость карантина должна усиливаться и достичь максимума именно во время пика. Для его сглаживания. А сейчас, в начале пандемии, наоборот, карантинные меры должны быть относительно мягкими. В зависимости от сценария карантин может достигать от нескольких до 8 месяцев.

Оценка базируется на математической модели, разработанной школой, и данных, предоставленных НСЗУ. Модель позволяет оценить влияние на экономику различных сценариев карантина и предложить оптимальные действия для правительства".

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