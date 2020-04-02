Дугарь продлили ночной домашний арест и разрешили перемещаться не только по поселку, но и по району

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Печерский районный суд продлил до 31 мая и смягчил меру пресечения военной медсестре Яне Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Hromadske.

Прокурор по делу Сергей Зузак просил продлить меру пресечения Яне Дугар еще на два месяца, говоря о рисках побега подозреваемой, давлении на свидетелей и экспертов, уничтожении вещественных доказательств, совершении другого преступления. Также он заявил, что необходимо получить результаты еще приблизительно 20 экспертиз и провести дополнительные следственные действия.

Адвокаты возражали, указывая на фальсификации экспертиз и наличие свидетелей, которые подтвердили пребывание Яны Дугарь в Донецкой области в дни, когда она по версии следствия якобы наблюдала за Шереметом.

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Сама подозреваемая отметила, что не имеет отношения к преступлению, а подозрение - это ложь: "Мне противно смотреть и слушать каждый раз одно и то же. Никаких доказательств нет. Напротив, есть доказательства, указывающие, что я находилась в госпитале".

Как известно, 30 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.