На Львовщине во двор жилого дома упал неразорвавшийся снаряд, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"По оперативной информации Военнаой службы правопорядка в ВСУ сегодня, 2 апреля, во двор жилого дома в частном секторе одного из населенных пунктов Яворивского района Львовской области упал снаряд.
Боеприпас неразорвавшийся. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка, Национальной полиции и ГСЧС.
Березень 2019 - 8 загиблих, 32 поранених
Березень 2020 - 12 загиблих, 74 поранених
Ура, сдєлаєм їх разом, хуже не будет !!!
Мразі !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!