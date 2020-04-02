На Львовщине во двор жилого дома упал неразорвавшийся снаряд, - Минобороны

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всу,артиллерия

Во Львовской области во двор жилого дома упал снаряд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По оперативной информации Военнаой службы правопорядка в ВСУ сегодня, 2 апреля, во двор жилого дома в частном секторе одного из населенных пунктов Яворивского района Львовской области упал снаряд.

Боеприпас неразорвавшийся. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка, Национальной полиции и ГСЧС.

Оборона
боеприпасы Львовщина Минобороны
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Ура, сдєлаєм їх разом, хуже не будет !!! На Львовщине во двор жилого дома упал неразорвавшийся снаряд, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2508

Мразі !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.04.2020 19:15
+9 Ma Cherie
Ізраїльський літак збили москалі, а Кучма з Кузьмуком був вимушений взяти цю провину на себе
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02.04.2020 19:36
+8 Самтакой
Откуда упал ? С крыши или авоськи ?
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02.04.2020 19:13
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