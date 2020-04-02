Антикоррупционный суд продлил обязательства 4 подозреваемым по "делу Роттердам+"

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суд,правосудие,приговор

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и продолжил процессуальные обязанности, определенные после внесения залога, четырем подозреваемым по делу "Роттердам +".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Речь идет о бывшем члене Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, бывшем начальнике отдела НКРЭКУ и двух топ-менеджерах ДТЭК.

Действие обязательств продлены до 2 июня 2020 года.

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Напомним, 4 подозреваемым была избрана мера пресечения в виде залогов размером от 1,9 млн гривен до 10 млн гривен с возложенными процессуальными обязательствами.

Напоминаем, НАБУ 24 марта 2017 года открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу "Роттердам+". С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие.

Также читайте: Сейчас цены на электроэнергию для промышленности выше, чем были при "Роттердам+", а для населения по-прежнему от формулы не зависят, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Борьба с коррупцией Правосудие
САП НКРЭКУ Антикоррупционный суд Роттердам+
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Топ комментарии
+8 Вовчик fd3f3831
Антикоррупционный суд продлил обязательства 4 подозреваемым по "делу Роттердам+" - Цензор.НЕТ 934
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02.04.2020 19:33
+7 Ali Hasan
Вже про той Ротердам довели, що злочину не було. Але ж продовжують зебіли жувати лайно в роті.🐸
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02.04.2020 19:38
+3 Чайка Київ
Антикоррупционный суд продлил обязательства 4 подозреваемым по "делу Роттердам+" - Цензор.НЕТ 1075 Формула "Роттердам+" обеспечивает самую низкую цену угля. Об этом написал в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на данные, которые были озвучены 19 августа на совещании в Офисе президента с участием главы государства Владимира Зеленского.
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02.04.2020 19:50
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