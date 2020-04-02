Возраст и сопутствующие заболевания стали основными предикаторами смерти от COVID-19, - Ляшко

2901

Возраст и имеющиеся сопутствующие заболевания оказались основными предикторами смертности пациентов с COVID-19 в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук Минздрава, об этом заявил заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко.

Он отметил: "На сегодня в Украине зарегистрировано 804 случая коронавирусной болезни, из них 13 человек выздоровели и 20 случаев закончились летально. Умерли 15 женщин и 5 мужчин.

88% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, что и стало основной причиной смерти".