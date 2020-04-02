Возраст и сопутствующие заболевания стали основными предикаторами смерти от COVID-19, - Ляшко

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ляшко,виктор

Возраст и имеющиеся сопутствующие заболевания оказались основными предикторами смертности пациентов с COVID-19 в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук Минздрава, об этом заявил заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко.

Он отметил: "На сегодня в Украине зарегистрировано 804 случая коронавирусной болезни, из них 13 человек выздоровели и 20 случаев закончились летально. Умерли 15 женщин и 5 мужчин.

88% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, что и стало основной причиной смерти".

Коронавирус и карантин
карантин смертность смерть Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 саша паламарчук
недоумки призначили недоумка.
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02.04.2020 19:59
+3 Zelya Vsyo
А зебилизм- это сопутствующее заболевание или просто форма умственной отсталости? Возраст и сопутствующие заболевания стали основными предикаторами смерти от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8725
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02.04.2020 19:59
+1 Test Tester
Звучить майже як 100% тих, хто п'є воду - помирає.
Хвороби у кожного можна знайти - як зручно! То не коронавірус винний, ви і так хворі були, так?
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02.04.2020 20:35
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