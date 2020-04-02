Никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались, ждем официальных результатов расследования, - ОП о "записях Лероса"

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Офис Президента Украины обнародовал свою позицию относительно расследования по записям с участием брата главы ОП Дениса Ермака.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбук.

"Нынешняя власть Украины имеет нулевую толерантность к коррупции, независимо от структуры: Офис Президента это или парламент. Ситуация с обнародованными записями, в которых фигурирует брат главы Офиса Президента, продемонстрировала, сколько людей привыкли к аферам, когда решать государственные дела можно за взятки.

Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались. Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежку", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что Служба безопасности Украины проводит допросы обеих сторон: и брата главы Офиса Президента, и народного депутата, который выложил полученные пленки в публичную плоскость. НАБУ открыло дело по заявлению народного депутата, ГБР - по заявлению руководителя ОП.

Офис Президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей.

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"Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость - главное", - говорится в заявлении ОП.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

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