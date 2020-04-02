Офис генпрокурора настаивает на соблюдении рекомендаций Совета Европы по обращению с заключенными и осужденными в условиях пандемии

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Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов обратился к руководителям региональных прокуратур с требованием усилить надзор за соблюдением прав на материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание лиц, находящихся в условиях ограничения свободы, во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генпрокурора.

Сейчас в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины уже введены ограничения на период карантина. В частности, прекращено перемещение между учреждениями исполнения наказаний и следственными изоляторами. В связи с этим, в отдельных учреждениях предварительного заключения Волынской, Днепропетровской, Херсонской и Хмельницкой областей установленный лимит наполнения превышен на 256 человек. Всего по Украине из-за запрета этапирования к местам отбывания наказания общее количество заключенных в СИЗО увеличилось почти на 530 человек.

Кроме того, Гюндуз Мамедов акцентировал внимание на соблюдении рекомендаций Европейского комитета по предупреждению пыток Совета Европы по обращению с лицами, находящимися в условиях ограничения свободы в период пандемии. "И персонал, и заключенные находятся в специфических условиях. Но защитные меры не должны вызывать нечеловеческое или унизительное обращение с теми, кто находится в местах несвободы. Доступ к адвокату, к врачу должны обеспечиваться при любых обстоятельствах и в любое время. Все должны с пониманием относиться к непростым условиям карантина, ведь ограничительные нормы введены для защиты здоровья, жизни и безопасности", - отметил заместитель Генерального прокурора.

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