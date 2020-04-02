Призываем Россию прекратить воевать в Украине, нужно полное прекращение огня на Донбассе, чтобы бороться с кризисом COVID-19, - Столтенберг

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Призываем Россию прекратить воевать в Украине, нужно полное прекращение огня на Донбассе, чтобы бороться с кризисом COVID-19, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает РФ и контролируемых ею наемников прекратить огонь на востоке Украины, чтобы бороться с эпидемией коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кризис коронавируса не должен быть использован в качестве своего рода извинений, чтобы еще больше ограничивать работу наблюдателей от ОБСЕ. Мы призываем Россию прекратить воевать в Украине - она поддерживает сепаратистов, которые ответственны за то, что продолжают нарушать режим прекращения огня. Нам нужно полное выполнение прекращение огня, чтобы бороться с кризисом COVID-19 в стране", - заявил генсек НАТО на виртуальной пресс-конференции.

Столтенберг констатировал, что, когда "речь идет о востоке Украины, мы видим, что, несмотря на призывы к России прекратить военную деятельность, сепаратисты, которых поддерживает Россия, продолжают атаковать украинские вооруженные силы на востоке страны". "Мы видим нарушение режима прекращения огня, который продолжается как в Донецке, так и Луганске. Об этих нарушения докладывает не только Украина, они подтверждены и наблюдателями ОБСЕ", - подчеркнул он.

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При этом генсек отметил, что использование в качестве аргумента для запрета на свободное перемещение для наблюдателей ОБСЕ эпидемию коронавируса, еще более усложняет их работу, так как "они ограничены в своих возможностях свободно передвигаться, и по этой причине они не могут докладывать должным образом".

Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
карантин Донбасс Столтенберг COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+21 Sinopticos
В данном случае, легче коронавирус попросить прекратить размножаться, разницы никакой
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02.04.2020 21:06
+9 Вася Шевченко f77d76ba
та ну! рашка прекратит как сдохнет...либо сама либо х.ло...(все копии))))
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02.04.2020 21:02
+7 Олексій Миколайович b9eb4df5
Це як дитині з вадами розвитку казати, щоб більше не какав біля сусідньго ліжка.
Призываем Россию прекратить воевать в Украине, нужно полное прекращение огня на Донбассе, чтобы бороться с кризисом COVID-19, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7184
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02.04.2020 21:13
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