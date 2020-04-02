Украина запретила экспорт гречки до 1 июля 2020 г

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гречка

Кабинет министров Украины ввел запрет экспорта гречки до 1 июля.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 24 декабря 2019 №1109" правительство приняло 2 апреля на внеочередном заседании, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Так, постановлением вводится временный - до 1 июля 2020 года - режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки)", - говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в четверг вечером.

В частности, установлено нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00).

Соответствующие изменения, по информации Минэкономики, внесены в приложение 1 к постановлению № 1109 "Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году".

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Как пояснили в министерстве, запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка. В Минэкономики отметили, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.

"Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время состоит в диалоге с производителями и ритейлерами. Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли", - отметили в министерстве.

Также министерство призывает украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой.

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Топ комментарии
+13 belge
Украина запретила экспорт гречки до 1 июля 2020 г

... из чего можно предположить, что гречки в стране не осталось. Украина запретила экспорт гречки до 1 июля 2020 г - Цензор.НЕТ 7183
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02.04.2020 21:15
+13 Solomon c5c4359c
В Италии и Греции гречиху называют «турецким зерном». В Испании, Бельгии, Португалии и Франции ее считают растением арабским или сарацинским, а немцы называют «языческим». По мнению жителей этих стран, как и американцев, гречка достойна быть лишь кормом для животных. Ею кормят фазанов, оленей и некоторых других домашних питомцев. Поэтому там в продаже представлена главным образом зеленая гречка, а не традиционная для нас пропаренная крупа. Кроме того, в некоторых странах ядрицу продают в аптеках, в качестве специального продукта для диабетиков. Привычка русских иметь гречку в повседневном рационе иностранцам кажется, как минимум, странной.
Тем не менее, есть немало стран, где едят гречку, кроме России и бывших республик СССР. К примеру, это Китай (здесь гречки выращивается не намного меньше, чем у нас), Корея и Япония. Но здесь распространена не каша, а мука. Из гречневой муки корейцы пекут пышные ароматные булочки - саэ ме дук, а японцы готовят вкуснейшую лапшу характерного коричневого цвета.
Необычное блюдо из гречки предлагает еврейская кухня. Это каша «варнишкес»: отдельно сваренные макароны и крупа, обжаренный на курином жире лук соединяются непосредственно перед подачей на стол. Попробуйте приготовить гречку по-еврейски - такое разнообразие наверняка вам понравится.
Присутствуют блюда из гречки в Польше. Здесь из нее делают «гречаники» - особые котлеты. Славятся у поляков и блины из гречневой муки. А в Индии наряду с рисом можно попробовать жареную гречку.
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02.04.2020 21:19
+9 Вася Шевченко f77d76ba
Украина запретила экспорт гречки до 1 июля 2020 г - Цензор.НЕТ 6376

...
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02.04.2020 21:17
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