В мире количество случаев инфицирования коронавирусом перевалило за миллион

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В мире более у миллиона людей зафиксировали коронавирус SARS-CoV-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом по состоянию на вечер 2 апреля свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированы случаи во всем мире.

В общем инфицировалось 1000168 человек. Из этих случаев - 51 354 летальных. В то же время 210 191 пациентам удалось выздороветь.

За последние сутки зафиксировали почти 65 000 новых заражений, более 4000 человек умерли.

Сейчас больше всего случаев инфицирования в США - более 235 000. Далее следуют Италия (115,242), Испания (110,238), Германия (84,264) и Китай (81,589). В то же время больше всего летальных случаев в Италии - 13,915, Испании (10,096) и США (5,620).

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