"Телеканал "Прямой" подозревают в финансировании захвата государственной власти, - гендиректор канала Сташевский

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К подозрениям в адрес телеканала "Прямой" со стороны Государственного бюро расследований добавилось подозрение в финансировании захвата государственной власти.

Об этом в эфире телеканала заявил его генеральный директор Владимир Сташевский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, что 17 марта следователи ГБР по решению суда получили доступ к части документов телеканала. Через 2 дня после этого, 19 марта ГБР выдвинуло новые требования и добавило к обвинениям в адрес канала еще четыре статьи Уголовного Кодекса. Среди них - статья "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", заявил Сташевский.

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"Вызывает удивление количество статей, которые указываются в требовании. В предыдущем постановлении суда было 2 статьи. Теперь их уже 6. Мы хотим услышать обоснование такого требования. Разрешительные документы предоставляет государство, и ГБР как государственная структура может очень легко получить эти документы", - заявил Сташевский.