Приветствуем принятие закона о рынке земли, но нужно принять дополнительные законы о прозрачной продаже земли, - Всемирный банк

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Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Однако призывает к принятию еще ряда дополнительных законов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится на странице Всемирного банка в Фейсбуке. 

"Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения как первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Но для того, чтобы в полной мере защитить интересы украинских и обеспечить прозрачную продажу земель, мы призываем как можно скорее принять ряд дополнительных законов ", - говорится в сообщении.

Речь идет о законах, которые обеспечат свободный доступ к кадастровым данным, усилят управления земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, регулировать продажу государственных земель, в том числе использование обязательных электронных аукционов, которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земель, и откроют доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей.

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Также важным, по мнению Всемирного банка, будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность.

Эти реформы, как отмечается, являются критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, открытие доступа к финансированию для фермеров и обеспечения справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев

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Продажа земли
Всемирный Банк земля продажа
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Топ комментарии
+3 the FAT
И останется у народа только рояль на котором так искусно играл ЗЕ-През.
Остаётся порадоваться за успехи Всемирного банка и МВФ в Украине. У них самая лучшая "инвестиционная няня".
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02.04.2020 22:59
+3 А П 6d5dcd2e
Это даже не позор, это ПОЗОРИЩЕ! Коммерческая организация, управляет страной, в ручном режиме! Стыдно...
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02.04.2020 23:09
+3 укропбандерівець
Ці хижі упири-хабадники вже простягають свої пазурі до нашої землі ! Все це стало можливим після прийняття закону про ринок землі їхніми вірними служками в Україні. Ану геть чортівня ! Болт вам нарізний
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02.04.2020 23:11
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