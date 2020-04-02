Переданный фармкомпанией препарат гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 завтра отправится в регионы - Степанов

2168 26
степанов

Препарат "Плаквенил" (действующее вещество - гидроксихлорохин) применяемый для лечения пациентов с COVID-19, безоплатно переданный фармкомпанией "Санофи" в пятницу отправится в регионы, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Санофи" безоплатно передала Минздраву большую партию препарата. Физически компания передала препарат на ГП "Укрмедпоставки" только сегодня. У нас уже готово распределение по регионам. Завтра будет подписан приказ и, думаю, что завтра он уже поедет", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Степанов сообщил, что "Санофи" передала Минздраву 3 тыс. упаковок препарата, 2250 упаковок бдудет развезено по регионам, 550 упаковок останутся в Киеве "для быстрого реагирования".

Также Степанов сообщил, что Минздрав ведет переговоры с фармпроизводителями о поставках препаратов гидроксихлорохина.

"У нас уже есть договоренность с ведущими компаниями о поставке этого препарата. Думаю на следующей неделе мы подучим в Украине его для лечения пациентов", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пять украинских фармкомпаний готовы производить препараты для лечения симптомов коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

30 марта фармкомпания "Санофи" сообщила, что обсуждает с Минздравом возможности поставок препарата "Плаквенил" по запросу государства, который может быть использован в лечении пациентов с COVID-19. Фармпроизводитель отметил, что поставки могут быть возможны исходя из заявленной потребности и с учетом текущих доступных возможностей снабжения и производства данного препарата. При этом компания сохраняет необходимые запасы для обеспечения непрерывности поставок пациентов в рамках текущих одобренных показаний этого препарата.

В Украине препарат "Плаквенил" зарегистрирован для лечения ревматоидного артрита, ювенильного ревматоидного артрита, системной красной волчанки, а также дерматологических заболеваний, причиной возникновения или ухудшения течения которых является действие солнечного света.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон об обеспечении лечения коронавируса

Коронавирус и карантин
карантин лекарства медицина Степанов Максим COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3 5 копійок
Завтра ЗЕ вилізе в телевізор щоб пропіаритись на цьому.
показать весь комментарий
02.04.2020 23:50
+1 ggl chrm
Иллюзии опасны. Там нет тех, кому надо "все собрать до кучи". Там есть только те, кому надо собрать все до кармана. Своего. Других там нет.
показать весь комментарий
02.04.2020 23:54
Смотреть комментарии