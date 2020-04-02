Переданный фармкомпанией препарат гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 завтра отправится в регионы - Степанов

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Препарат "Плаквенил" (действующее вещество - гидроксихлорохин) применяемый для лечения пациентов с COVID-19, безоплатно переданный фармкомпанией "Санофи" в пятницу отправится в регионы, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Санофи" безоплатно передала Минздраву большую партию препарата. Физически компания передала препарат на ГП "Укрмедпоставки" только сегодня. У нас уже готово распределение по регионам. Завтра будет подписан приказ и, думаю, что завтра он уже поедет", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Степанов сообщил, что "Санофи" передала Минздраву 3 тыс. упаковок препарата, 2250 упаковок бдудет развезено по регионам, 550 упаковок останутся в Киеве "для быстрого реагирования".

Также Степанов сообщил, что Минздрав ведет переговоры с фармпроизводителями о поставках препаратов гидроксихлорохина.

"У нас уже есть договоренность с ведущими компаниями о поставке этого препарата. Думаю на следующей неделе мы подучим в Украине его для лечения пациентов", - сказал он.

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30 марта фармкомпания "Санофи" сообщила, что обсуждает с Минздравом возможности поставок препарата "Плаквенил" по запросу государства, который может быть использован в лечении пациентов с COVID-19. Фармпроизводитель отметил, что поставки могут быть возможны исходя из заявленной потребности и с учетом текущих доступных возможностей снабжения и производства данного препарата. При этом компания сохраняет необходимые запасы для обеспечения непрерывности поставок пациентов в рамках текущих одобренных показаний этого препарата.

В Украине препарат "Плаквенил" зарегистрирован для лечения ревматоидного артрита, ювенильного ревматоидного артрита, системной красной волчанки, а также дерматологических заболеваний, причиной возникновения или ухудшения течения которых является действие солнечного света.

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