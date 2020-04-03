Минздрав закажет у отечественных производителей 20 тыс. тестов для выявления COVID-19, - главный санврач Ляшко

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Министерство здравоохранения закажет у отечественных производителей 20 тысяч тестов для выявления COVID-19.

Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Минздрав Украины использует изделия отечественного производителя. Таких производителей три. Институт молекулярной биологии разработал первую тест-систему, которая, в первую очередь, рассчитана на проведение научных исследований. Врачам-практикам-вирусологам использовать ее в повседневной работе достаточно трудно. Поэтому отечественные производители используют разработки ученых и переводят в системное производство.

Сегодня предусмотрено финансирование, которое позволит нам со следующей недели закупать тест-системы у отечественного производителя и мы предварительно разместили заказ на два миллиона, то есть это будет 20 тысяч таких тест-систем, которые позволят провести 90-100 исследований по одной системе. В целом у отечественного производителя мы закупим 20 тыс. тестов для двух миллионов пациентов", — рассказал он.

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По словам чиновника, этих тестов хватит для того, чтобы пройти пик заболевания.