Минздрав закажет у отечественных производителей 20 тыс. тестов для выявления COVID-19, - главный санврач Ляшко

617 13
ляшко

Министерство здравоохранения закажет у отечественных производителей 20 тысяч тестов для выявления COVID-19.

Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Минздрав Украины использует изделия отечественного производителя. Таких производителей три. Институт молекулярной биологии разработал первую тест-систему, которая, в первую очередь, рассчитана на проведение научных исследований. Врачам-практикам-вирусологам использовать ее в повседневной работе достаточно трудно. Поэтому отечественные производители используют разработки ученых и переводят в системное производство.

Сегодня предусмотрено финансирование, которое позволит нам со следующей недели закупать тест-системы у отечественного производителя и мы предварительно разместили заказ на два миллиона, то есть это будет 20 тысяч таких тест-систем, которые позволят провести 90-100 исследований по одной системе. В целом у отечественного производителя мы закупим 20 тыс. тестов для двух миллионов пациентов", — рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минздрав: Маски не защищают, но значительно снижают риск инфицирования других. ВИДЕО

По словам чиновника, этих тестов хватит для того, чтобы пройти пик заболевания.

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7 Светлана Науменко
Минздрав закажет у отечественных производителей 20 тыс. тестов для выявления COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8434
показать весь комментарий
03.04.2020 00:46
+3 Людмила Карпова 35c4aebc
26 подтвержденных тестов у лечащих врачей(((((
Они не сумели сделать главное - защитить наших , да!, защитников на ЭТОЙ линии фронта((((
Но продолжают надувать щеки и ВРАТЬ Минздрав закажет у отечественных производителей 20 тыс. тестов для выявления COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7396
показать весь комментарий
03.04.2020 00:43
+3 Светлана Науменко







Денис Казанський

У Туреччині перший хворий на коронавірус зафіксований 11 березня. На сьогоднішній день вже більше 15 тисяч хворих. В Україні перший випадок коронавирусу - 3 березня. На сьогоднішній день 900 хворих. Як думаєте, це у нас тестів немає, чи то вірус, сука, нас не бере?
показать весь комментарий
03.04.2020 00:44
Смотреть комментарии