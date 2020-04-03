Украина заблокировала в ООН манипулятивную резолюцию России по Covid-19, предлагавшую отменить санкции, - Кислица

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Украина заблокировала в ООН проект российской резолюции, который под видом "декларации о солидарности" в противодействии Covid-19 содержал требование об отмене международных санкций.

Об этом сообщил Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина прервала так называемую "процедуру молчания" и заблокировала манипулятивный проект российской резолюции в Генассамблее ООН, который под видом борьбы с новым коронавирусом открывал окно возможностей для политических манипуляций, в частности, отмене санкций", - отметил украинский дипломат.

В этой связи он привел ряд фундаментальных причин, почему российская инициатива выходила за рамки международных норм, и поэтому не могла быть утверждена Генассамблеей ООН.

"Во-первых, снятие торговых барьеров и мер экономической защиты должно обсуждаться в специализированном учреждении ООН - Всемирной торговой организации, а не на полях Генассамблеи", - отметил Кислица.

Во-вторых, по его словам, предложенный россиянами пункт об отмене санкций "разрушает логику ответственности за грубые нарушения Устава ООН", а также других норм международного права.

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"Эксплуатировать горе миллионов людей, чтобы получить собственную выгоду и добиться отмены санкций - это и является примером политической манипуляции. В Кремле прекрасно понимают, что международные санкции не затрагивают гуманитарной помощи, необходимой для противодействия Covid-19", - подчеркнул украинский постпред.

Он подчеркнул, что Украина всячески поддерживает открытие гуманитарных коридоров для оказания помощи в местах, где она наиболее нужна.

В-третьих, Кислица назвал инициативу России классическим примером пропагандистского прикрытия собственной агрессивной внешней политики: "С одной стороны, россияне на весь мир заявляют, что беспокоятся о помощи другим государствам во времена пандемии, а с другой - блокируют транзит гуманитарного груза для Украины на своей территории. К тому же они закрывают оккупированные территории на Донбассе для международных наблюдателей и гуманитарной помощи, не реагируют при угрозе заражения украинских политических заключенных в тюрьмах во временно оккупированном Крыму или на территории Российской Федерации ".

В-четвертых, Украина исходит из того, что ослабление или отмена санкций должна происходить не за счет борьбы с пандемией, а "путем прекращения агрессором нарушений международного права и привлечения его к ответственности".

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Как отметил дипломат, манипулятивный российский текст подрывает усилия генерального секретаря и широкого круга государств-членов ООН, которые стремятся к реальной солидарности в борьбе против Covid-19.

Кислица напомнил, что Украина присоединилась в качестве основного соавтора к проекту универсальной резолюции, внесенной Сингапуром, Швейцарией, Норвегией, Лихтенштейном, Индонезией и Ганой, которую поддержали уже 187 государств. "Такая широкая поддержка и является настоящим примером глобальной солидарности", - отметил он.

Постоянный представитель Украины при ООН отметил, что слоганами и политическими декларациями вируса не одолеть: "Нужны реальные действия без скрытых планов личной выгоды".

Дипломат также отметил, что Украина начала привлекать внимание иностранных партнеров в ООН к российской авантюре сразу, только в Москве завели разговор о необходимости отмены международных санкций.

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