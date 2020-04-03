Количество украинцев, которые лечатся за границей от COVID-19, выросло до 34, - МИД. ИНФОГРАФИКА

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Министерство иностранных дел (МИД) заявляет, что количество украинцев, которые лечатся за границей от COVID-19, выросло с 32 до 34 человек.

Об этом говорится в оперативной информации МИД по состоянию на 21:00 2 апреля, передает Цензор.НЕТ.

По одному украинцу лечатся в Бельгии, Великобритании, Испании, Нидерландах, ОАЭ, РФ, Сербии, США, Таиланде, Швейцарии, Швеции, на Сейшельских островах, двое - в Нигерии, трое - в Австрии, по четыре - в Польше и Германии, пять - в Италии.

При этом 13 тыс. 622 украинца зарегистрировались для возвращения в Украину.

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Десять граждан Украины выздоровели за границей (четверо - в Японии, двое - в Италии, два - в Польше, один - в Германии, один - в ОАЭ), а четверо умерли.