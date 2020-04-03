За сутки в Китае выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом, 29 их них - у людей, прибывших из-за рубежа, - Госкомздрав КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались четыре человека, все в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.
С декабря от коронавируса в стране скончались 3 322 человек, зарегистрировано 81 620 случаев заболевания, из них 870 ввезенных из-за границы.
За минувшую среду было выявлено 60 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, семь из них "импортированы".
На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 727 человек, состояние 379 больных оценивается как тяжелое.
В то же время более 76 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.
На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 1 182 случая заболевания: в Гонконге - 802 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 41, на Тайване - 339 (пять случаев смерти).
Ну, зате зелень тепер зможе виправдати свої ;успіхи; в економіці.