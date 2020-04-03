COVID-19: в мире заболели более 1 млн 16 тыс. человек, умерли - 53 тыс., выздоровели - 211,6 тыс.. ИНФОГРАФИКА

3342 29

По состоянию на утро 3 апреля во всем мире зарегистрировали 1 016 128 случая заражения коронавирусом. На первом месте по количеству заражений остаются США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Победили болезнь за это время 211 615 человек. Также во всем мире зарегистрировали 53 069 летальных случаев, на утро вчерашнего дня из было 47 235.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 6 053 человек, только в Нью-Йорке скончались 1 562 человека. Число выздоровевших достигло 9 148, заболевших - 245 540.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области 28 новых случаев COVID-19, всего подтвержден 171 случай инфицирования, - председатель ОГА Осадчук

В Италии за это время заболели 115 242 человека. В то же время умерли 13 915, вылечились 18 278 человек.

Испания сообщает о 112 065 инфицированных. Среди них 26 743 выздоровели, 10 348 человек умерли.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции. Китай сместился на пятую позицию.

Так, во Франции умерли 5 398 человека, в Германии - 1 107, в Великобритании – 2 926, в Иране – 3 160, в Нидерландах – 1 341, Бельгии - 1 011, в Турции - 356.

COVID-19: в мире заболели более 1 млн 16 тыс. человек, умерли - 53 тыс., выздоровели - 211,6 тыс. 01

Напомним, по состоянию на 22 часа 2 апреля в Украине зафиксировано 897 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Умерли 22 украинца.

Коронавирус и карантин
карантин COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4 I Ka 538a282a
Журналистское расследование о возможном российском происхождении Covid-19.
Впечатляюще! см. с 32:48 (Sotnik TV)
https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ
показать весь комментарий
03.04.2020 08:09
+2 буков
Так померлі від тубіка нікуди не дінуться.
показать весь комментарий
03.04.2020 08:16
+2 буков
Неправильно, ви рахуєте від тих, хто вилікувався, тобто з 750 000 активних хвороб, ви 150 000 поховали.
показать весь комментарий
03.04.2020 08:19
Смотреть комментарии