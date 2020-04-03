Украина не позволила России в ООН подложить мину под международные санкции, - Кулеба о блокировании резолюции РФ

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Вечером 2 апреля Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умолчания по инициированному Россией проекту резолюции Генассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавируса 2019 (COVID-19)", в результате чего эта резолюция не будет принята.

Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Глава МИД пояснил, что в тексте резолюции с таким благородным названием есть много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности. А именно – запуск процесса отмены международных санкций.

Кулеба отметил, что ничто не мешает сотрудничеству государств для борьбы с коронавирусом и преодоления его последствий.

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"На этом фоне попытки злоупотреблять гуманитарными целями, чтобы подложить мину под международные санкции, примененные в ответ на грубые нарушения международного права, в том числе под санкции за российскую агрессию против Украины, является очевидной манипуляцией России", – написал министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина поддерживает каждое международное усилие, направленное на борьбу с коронавирусом. В частности, украинская делегация намерена поддержать другую резолюцию ГА ООН на эту тему, которая не содержит манипуляций, и пользуется поддержкой абсолютного большинства государств-членов ООН.

"Итак, процедура умолчания прервана. Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать усилия России разрушить санкционный режим", – написал глава МИД.

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