В МИД РФ обвинили Париж и Берлин в срыве создания Консультативного совета с ОРДЛО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД РФ.
"К сожалению, после наметившегося прорыва стали происходить странные вещи. В ходе телефонных переговоров помощники "нормандских" лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече Контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев. Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. Подобный откат назад от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику", - говорится в сообщении.
В МИД РФ также заявили, что все эти события якобы "смахивают на хорошо скоординированную линию".
"Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и на Донбасс", - добавили в ведомстве.
Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан, в частности, и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.
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