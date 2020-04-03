В МИД РФ обвинили Париж и Берлин в срыве создания Консультативного совета с ОРДЛО

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Министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию в срыве Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"К сожалению, после наметившегося прорыва стали происходить странные вещи. В ходе телефонных переговоров помощники "нормандских" лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече Контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев. Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. Подобный откат назад от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику", - говорится в сообщении.

В МИД РФ также заявили, что все эти события якобы "смахивают на хорошо скоординированную линию".

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"Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и на Донбасс", - добавили в ведомстве.

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Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан, в частности, и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.