547 мобильных бригад будут собирать образцы для тестов на COVID-19, - главный санврач Ляшко

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В Украине созданы 547 мобильных бригад, которые по решению семейного врача или специалистов экстренной медицинской помощи будут на месте отбирать образцы биологического материала на COVID-19.

Об этом главный санврач Виктор Ляшко заявил в эфире "Право на владу", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Алгоритм тестирования изменен. На сегодняшний день созданы 547 мобильных бригад, которые по решению семейного врача, решению бригад экстренной медицинской помощи выезжают на места, собирают образцы биологического материала, чтобы доставить их в вирусологическую лабораторию на исследование и установление диагноза", - рассказал он.

По словам Ляшко, больным или людям, подозревающим, что заразились коронавирусом, не надо ехать в больницу.

Также он сообщил, что у каждой из 240 больниц, которые определены базовыми для приема первой волны пациентов, развернуты мобильные точки ГСЧС, позволяющие проводить санитарную сортировку больных, чтобы в стационар не попадали здоровые люди, у которых нет подозрения на COVID-19.

"Это позволит нам предотвратить внутрибольничное инфицирование", - отметил Ляшко.

Он также напомнил, что к тестированию присоединятся частные лаборатории, и для проведения исследований будут использоваться их пункты приема образцов.

Кроме того, вирусологические лаборатории получат новое оборудование - в течение двух дней в Украину прибудут 12 амплификаторов, с помощью которых будет проводиться ПЦР-диагностика образцов. Это позволит увеличить количество тестов в каждой лаборатории.

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