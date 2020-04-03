Кабмин подготовил постановление о максимальной самоизоляции украинцев из групп риска, - Степанов

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пенсионеры,карантин,коронавирус

Для предотвращения распространения нового коронавируса в Украине правительство подготовило постановление, в котором содержатся пункты о максимальной самоизоляции людей преклонного возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом в эфире "Право на владу" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Документ будет опубликован в ближайшие дни, вероятно, сегодня, 3 апреля.

"Именно вопросы обсервации и самоизоляции изложенные в постановлении, которое будет, надеюсь уже завтра опубликовано. Речь идет именно о группах риска, люди 60+. Они касаются граждан, имеющих хронические заболевания, сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания. Нам нужно, чтобы именно они были самоизолированы и именно это мы будем делать", - объяснил Степанов.

Глава Минздрава заверил, что сейчас правительство совместно с местной властью прилагают максимальные усилия, чтобы пожилые люди, которые есть в группе наибольшего риска, как можно меньше находились среди граждан и выходили на улицу. В частности, организована этой категории людей доставка лекарств и продуктов первой необходимости.

"Мы делаем все возможное, чтобы они оставались дома. Для этого и службы доставки и органы местного самоуправления, организовывают доставку лекарств и пищи... То, что касается вопросов обсервации, эти пункты подробно изложены в постановлении, которое мы приняли", - рассказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин намерен ввести более жесткие ограничения на период карантина. Другого пути не существует, - глава Минздрава Степанов

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав пенсионеры Степанов Максим COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+7 Поедатель Зябликов
У тебя, доктор липовый, там рядом ни одной медсестры настоящей нет? Да? Она бы тебе рассказала, что пожилые живут пока гуляют и общаются. Для них одиночная камера - кердык! Кабмин подготовил постановление о максимальной самоизоляции украинцев из групп риска, - Степанов - Цензор.НЕТ 8197
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03.04.2020 09:34
+6 Cheba AtWork
По тем же самым, что и медицинские маски. С хорошим наваром для "слуг народа".
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03.04.2020 09:36
+6 Василь Грім
На время карантина -

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...
В Украине - хер. Подыхайте с голоду, без работы во время карантина и самоизоляции
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03.04.2020 09:44
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