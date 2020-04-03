Ермак знал о записях с братом и к нему обращались с предложениями касательно их выкупа, - "слуга народа" Янченко

10514

2 апреля стало известно, что около 60 "слуг народа" потребовали встречи с президентом из-за коррупционного скандала, к которому может быть причастен брат главы ОП Андрея Ермака Денис.

Офис президента откликнулся на просьбу нардепов и встретился с руководством фракции в партийном офисе в КВЦ Парковый. На встрече присутствовали Зеленский, Ермак и около 40 нардепов, часть из которых были на связи по Zoom, пишет ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

"У президента спрашивали, что он думает об этом, будет ли делать какое-то заявление. У Ермака спрашивали, что это вообще и откуда она взялось", - рассказал нардеп Никита Потураев.

В целом встреча продлилась около полутора часов. Зеленский был минут 20-30, как рассказывают присутствующие на встрече. "Я никогда не видел президента таким злым. Для него это удар", - отметил собеседник издания.

"Сначала президент возмущался, почему партия не защищает своих, а пытается какие-то встречи с ним требовать. Затем сказал, что у него нулевая терпимость к коррупции. Он сказал, что "все, что у меня есть – это моя репутация честного и порядочного человека", - рассказал один из присутствующих на встрече нардепов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча "малой фракции" с Зеленским и Ермаком дала больше ясности по ситуации с "пленками Лероса", - замглавы фракции "Слуга народа" Янченко

"Президент сказал, что к своему окружению он относится максимально тщательно и людей, которые могут его дискредитировать, возле себя не держит", - сообщила замглавы фракции Галина Янченко.

По ее словам, Ермак знал о существовании записей до их появления.

"Со слов Ермака, он знал о пленках и к нему обращались с разными предложениями касательно этих пленок: показать, выкупить и так далее. Он говорил, что ему нечего скрывать и он не ведет никакой коррупционной деятельности для того, чтобы выкупать какие-либо записи", - отметила Янченко.

"Для нас критически важно, чтобы в этой ситуации разобрались правоохранительные органы. Мы считаем, что если имело место какие-то коррупционные действия, то виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявила Янченко.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Также на Цензор.НЕТ: Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит, - "слуга народа" Булах о записях Лероса и давлении на него

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".