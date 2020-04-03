7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба

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граница,госпогранслужба,коронавирус

За сутки пограничники совершили более 13,5 тыс. контрольных операций. Всего за минувшие сутки в Украину вернулись почти 7,2 тыс. украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыли более 3 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

Кроме того, в течение суток Украину покинули более 4,7 тыс. человек, в том числе почти 2,2 тыс. иностранцев.

За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8,7 тысяч человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

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Коронавирус и карантин
Госпогранслужба граница карантин COVID-19 коронавирус
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Как такое возможно, если главзебил еще вечером прошлой пятниці закріл границу на замок????????? 7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6267 7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4066 7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 813
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03.04.2020 09:45
+6 Dima L
Смысл в карантине если у нас проходной двор? Дыбилы, б-дь
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03.04.2020 09:53
+5 Мария Орловская 74b98627
Серьезный карантин...
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03.04.2020 09:42
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