7,2 тыс. украинцев вернулись на Родину за прошедшие сутки, - Госпогранслужба

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За сутки пограничники совершили более 13,5 тыс. контрольных операций. Всего за минувшие сутки в Украину вернулись почти 7,2 тыс. украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыли более 3 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

Кроме того, в течение суток Украину покинули более 4,7 тыс. человек, в том числе почти 2,2 тыс. иностранцев.

За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8,7 тысяч человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

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