На утро 3 апреля подтверждены 942 случая COVID-19 в Украине, 23 человека умерли, 19 - выздоровели, за сутки поступило 570 подозрений, - Минздрав

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На утро 3 апреля подтверждены 942 случая COVID-19 в Украине, 23 человека умерли, 19 - выздоровели, за сутки поступило 570 подозрений, - Минздрав

В Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 61 случай;
Волынская область - 10 случаев;
Днепропетровская область - 12 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 6 случаев;
Закарпатская область - 24 случая;
Запорожская область - 22 случая;
Ивано-Франковская область - 81 случай;
Кировоградская область - 15 случаев;
г. Киев - 180 случаев;
Киевская область - 70 случаев;
Львовская область - 13 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 20 случаев;
Полтавская область - 5 случаев;
Ровенская область - 25 случаев;
Сумская область - 30 случаев;
Тернопольская область - 114 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 4 случая;
Хмельницкая область - 7 случаев;
Черновицкая область - 171 случай;
Черкасская область - 55 случаев;
Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19.

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На утро 3 апреля подтверждены 942 случая COVID-19 в Украине, 23 человека умерли, 19 - выздоровели, за сутки поступило 570 подозрений, - Минздрав 01
График развития вспышки коронавирусной инфекции в Украине

На утро 3 апреля подтверждены 942 случая COVID-19 в Украине, 23 человека умерли, 19 - выздоровели, за сутки поступило 570 подозрений, - Минздрав 02
На утро 3 апреля подтверждены 942 случая COVID-19 в Украине, 23 человека умерли, 19 - выздоровели, за сутки поступило 570 подозрений, - Минздрав 03

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+3 aquarius580 .
Такая дурь везде творится - нас в Мельбурне тоже намерились всех запереть по домам, безо всяких причин (по всей стране лишь 27 смертных случаев). Причём обещано что этот арест будет продолжаться много месяцев.

К сожалению, у нас в штате правительство, называемое "лейбористским", состоит, похоже, из ультра-левых коммунистов-полпотовцев. Идеальной схемой организации общества они считают концлагерь.

Это предупреждение всем жителям планеты: "лейбористские" и "социал-демократические" партии - лютые враги человечества. Помните, что они сделали с Украиной, Россией, Китаем и другими странами. Сто миллионов мёртвых - вот счёт чёрной книги коммунизма.
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03.04.2020 10:25
+3 Виктор Паплинский
19 выздоровели, 23 умерли... Получается, что формируется мнение про опаснейшую болезнь с 60% смертности.
С другой стороны имеем данные, что в самой опасной зоне риска - старше 80 лет, публиковался уровень смертности До 10%.
Вопрос: Не служат ли приведенные цифры жалким оправданием нелогичного карантина?
Это говорит только о понимании ошибочного решения введения "карантина". Почему в кавычках? Карантин - это форс-мажор, приостановление ВСЕХ договоров, выплат, обязательств. Ответственность берёт на себя Государство. Можно не платить за коммуналку, ипотеку, и т.д. Иначе - простое самозатворничество.
Ведь от сидения в квартирах иммунитет не повышается. Запрет гулять на свежем воздухе, фобии масок, перчаток...
Но из "карантина" прийдётся выходить... И ослабленное тело попадёт в агрессивную среду. Ведь работать надо. И если не будет предпринято мер реабилитации, всплеск заболеваемости резко возрастёт!
Судя по нынешним действиям правительства, они Неспособны просчитывать грядущее. Иначе - не вводили бы карантин. Просто повысили бы меры индивидуальной защиты.
Вывод: Реабилитацию - подготовку к активной жизни, надо начинать уже! Даже в случае болезни это будет профилактикой и усилением иммунной системы.
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03.04.2020 10:29
+3 Сергей Яковлев e7f4e3fd
Если попадаешь под апарат ивл то 90 процентов труп.
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03.04.2020 10:31
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