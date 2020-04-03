Американцы хотят избавиться от Ермака, - "слуга народа" Дубинский

5892

По мнению нардепа от СН Александра Дубинского на главу Офиса Президента Андрея Ермака по указанию из Вашингтона происходит атака.

Об этом заявил нардеп от СН Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Вся соросятская рать во главе со светочем котлетной журналистики Мишей Ткачем одновременно набросились именно на Ермака именно после Минска.Что д аёт основание предположить, что за атакой стоит не журналистская солидарность, а указание кураторов всех этих ГО-шек из Вашингтона. В эту же канву ложится и коллективное заявление соросят-депутатов из фракции Слуг Народа, также направленное против Ермака и Минска. Если добавить к этой картине тот факт, что записи брата Ермака Дениса осуществляло НАБУ, которое напрямую отчитывается о работе в посольство США - вывод напрашивается сам по себе. Отдельные группы влияния в американский политике очень хотят от Ермака избавиться.Тепе рь нужно разобраться - почему?" - заявил Дубинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак заверил, что с братом ни о каких назначениях не говорил: на записях Денис пытался показать то, чего нет в реальности, - "слуга народа" Янченко

"Что не отменяет необходимость расследования фактов, зафиксированных на пленках. И посадки в тюрьму тех, кто пиздит деньги". - добавил нардеп.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Также на Цензор.НЕТ: Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит, - "слуга народа" Булах о записях Лероса и давлении на него

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".