Украина пока не получила черные ящики сбитого в Иране украинского самолета, - Кулеба

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Украина продолжает вести переговоры с Ираном о возврате стране черных ящиков сбитого в Тегеране самолета МАУ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"С Ираном переговоры продолжаются. Сейчас такое время тихой дипломатии", - заявил Кулеба.

По его словам, сейчас МИД работает над тем, чтобы получить контроль над черными ящиками.

"В сухом остатке ящики в Иране. Мы их пока не получили. Мы проводим консультации с Ираном и с нашими партнерами, прежде всего с Канадой. Наша цель №1- получить ящики. Цель №2 - четко прописать и согласовать с Ираном механизмы юридической ответственности", - заявил он.

По его словам, третьим шагом будет реализация этих договоренностей.

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Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.