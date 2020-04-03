"Будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин", - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

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Минздрав будет предлагать ограничивать мобильность людей для того, чтобы без больших нагрузок пройти пиковый рост больных коронавирусной болезнью.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин. Мы будем предлагать ограничивать мобильность людей для того, чтобы планово и без больших нагрузок пройти пиковый рост больных коронавирусной болезнью", - сообщил он.

По словам Ляшко, сейчас Минздрав тщательно изучает ситуациюв странах Евросоюза.

"Мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины. Поэтому мы и предлагаем жесткие меры. Поскольку наши расчеты показывают: проведением дополнительных мероприятий по изоляции и ограничению мобильности мы сможем значительно уменьшить количество критических случаев, мы можем значительно уменьшить количество летальных исходов вследствие коронавирусной болезни", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав проведет проверку и создаст реестр мест для обсервации, - главный санврач Ляшко

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+24 vitalmod
А пока ввозим зараженных со всего мира, без изоляции и обсервации.
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03.04.2020 10:56
+12 укропбандерівець
От тварюки. Замість тестування туристів і заробітчан- всю країну на жорсткий карантин. А за який хер людям виживати і сидіти вдома, якщо в країні тотальна біднсть ? Вивезли з країни маски і хочуть щоб всі були в масках, штрафують тих хто без масок
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03.04.2020 11:20
+10 Valery Greff
Как раз очень полезно. Как раз у народа подтопится запас деньжат, люди голодные и злые - и тут "власть" их разозлит еще больше. Очень полезно... для досрочной смены власти. "Будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин", - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 681
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03.04.2020 10:57
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