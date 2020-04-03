Минздрав рассматривает каждый случай увольнения медиков из инфекционных больниц: Ляшко сегодня посетит Тернопольщину для обсуждения проблем с медперсоналом

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Минздрав рассматривает каждый случай увольнения медиков из инфекционных больниц: Ляшко сегодня посетит Тернопольщину для обсуждения проблем с медперсоналом

Министерство здравоохранения Украины рассматривает каждый случай увольнения медиков из инфекционных больниц.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы стараемся рассматривать каждый случай увольнения медиков – мы связываемся с департаментами здравоохранения, разговариваем с главврачами, чтобы узнать причину увольнений. Недавно я общался с руководством Монастырисской центральной районной больницы – там информация об увольнении не подтвердилась",- сказал он.

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"Чтобы детально пообщаться с медработниками, я сегодня еду в Тернопольскую область, чтобы обсудить проблемы с медиками",- добавил он.

Коронавирус и карантин
карантин Минздрав Тернопольщина врачи Ляшко Виктор COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+9 18c49ed2
Вы сначала врачей защитой снабдите, как должно быть по протоколу. А потом уже будете разговаривать.
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03.04.2020 11:02
+8 Aleksandr Stopolyanskiy
То чому лікарі повинні без засобів захисту працювати? Ти ж не хочеш як ти кажеш "голою дупою"?
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03.04.2020 11:23
+7 Валерій Atman
та ти шо! А не маєте бажання піти волонтером? Вам видатуть одноразову маску на цілий день і халатик хірургічний замість захисного костюму!
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03.04.2020 11:06
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