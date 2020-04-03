Минздрав рассматривает каждый случай увольнения медиков из инфекционных больниц: Ляшко сегодня посетит Тернопольщину для обсуждения проблем с медперсоналом

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Министерство здравоохранения Украины рассматривает каждый случай увольнения медиков из инфекционных больниц.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы стараемся рассматривать каждый случай увольнения медиков – мы связываемся с департаментами здравоохранения, разговариваем с главврачами, чтобы узнать причину увольнений. Недавно я общался с руководством Монастырисской центральной районной больницы – там информация об увольнении не подтвердилась",- сказал он.

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"Чтобы детально пообщаться с медработниками, я сегодня еду в Тернопольскую область, чтобы обсудить проблемы с медиками",- добавил он.