Сейчас идет рейдерская атака на IT Гостаможслужбы: "prozorr-ые" коммерсанты и "хотелки" силовиков, - Макаренко. ДОКУМЕНТ

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На IT-составляющую Государственной таможенной службы сейчас идет рейдерская атака.

Об этом заявил на странице в сети Facebook экс-глава Государственной таможенной службы Украины и бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Не знаю, кто такой зампредседателя Таможенной Службы Петухов. Но, уверен, если бы не такие, как Александр Ивашкович, сохранившие таможню от полного разрушения, сидел бы он сейчас на другой должности и в другом месте", - говорится в сообщении.

По его словам, на IT-составляющую Государственной таможенной службы сейчас идет рейдерская атака.

"С одной стороны "prozzor-ые" коммерсанты с желанием посадить таможню на иглу своих зачастую никчемных продуктов. А с другой, бесконечные "хотелки" силовиков, на которые ответить достойно силы воли у того же г-на Петухова нет. А тут еще неуступчивый Ивашкович защищает интересы таможни и ее сотрудников", - объяснил он.

"Вот и придумали Петухов и К "дисциплінарне провадження". Ну что ж, жгите, пацаны! Но, вы очень ошибаетесь, если думаете, что, все, кто знает одного из лучших специалистов Таможенной Службы страны, Александра Ивашковича, будут молчать", - добавил Макаренко.

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