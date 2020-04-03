COVID-19 обнаружили у трех людей в Мелитополе, двое из них - подростки, - горсовет

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Пациенты в настоящее время находятся дома под присмотром своих семейных врачей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мелитопольского горсовета.

"В городе Мелитополь за минувшие сутки подтверждено 3 новых случая коронавирусной инфекции, из которых 2 детей 16-17 лет. Эти пациенты в настоящее время находятся дома под присмотром своих семейных врачей и получают лечение в домашних условиях", - говорится в сообщении.

Все заболевшие контактировали с ранее выявленными больными COVID-19.

Всего в городе Мелитополе на 3 апреля 2020 зарегистрировано 13 человек с подтвержденным диагнозом, 1 пациент выздоровел.

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