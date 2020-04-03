70 случаев COVID-19 подтверждены на Киевщине, большинство из них в Обуховском и Киево-Святошинском районах, - ОГА

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По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 3 марта 2020 г. официально подтверждены 70 случаев заболевания коронавирусом, в т.ч. 4 детей (3 из пгт Козин и 1 из с. Лесники)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Из них 27 - в Обуховском р-не (пгт Козин, с. Романков, г. Украинка, г. Обухов), 14 - в Киево-Святошинском р-не (г. Вишневое, г. Боярка, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, с. Софиевская Борщаговка, с. Тарасовка); 6 - в г. Борисполь; 3 - в г. Белая Церковь; 3 - в г. Бровары; 3 - в г. Буча; 2 - в Васильковском р-не, с. Рославичи; 2 - в г. Вышгород; 2 - в г. Ирпень; по одному - в Бориспольском р-не, с. Гнедин, пгт Ворзель, г. Гостомель, Белоцерковском р-не, с. Фурсы, Броварском р-не, с. Зазимье, в Ставищенском р-не, с. Ставище, в Макаровском р-не, с. Мостыще, в Мироновском р-не (с. Масловка).

Из них на стационарном лечении 24 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 46. Выздоровели - 3. Умерли - 4 (2 человека: 49 лет (с. Мостыще, Макаровский р-не) и 47 лет (г. Белая Церковь) и 2 женщины: 69 лет (с. Гатное, Киево-Святошинский р-н) и 75 лет (с. Тарасовка Киево-Святошинский р-н).

По возрасту заболевших: 0- 10 лет - 5,7%; 11 - 20 лет - 2,8%; 21 - 30 лет - 7,1%; 31-40 лет - 22,8%; 41 - 50 лет - 31,4%; 51 - 60 лет - 24,2%; 61-70 лет - 1,4%; 70 лет - 4,3%.

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Подозрение на заражение имеют 308 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (61) и в Обуховском (49) районах.

Кроме того, есть подозрения в следующих районах: Барышевский; Белоцерковский; Бориспольский; Бородянский; Броварской; Васильковский; Вышгородский; Макаровский; Мироновский; Переяслав-Хмельницкий; Рокитнянский; Ставищенский; Фастовский.

Населенные пункты: г. Березань; г. Белая Церковь, г. Борисполь; пгт. Бородянка; г. Бровары; г. Буча. г. Васильков; г. Вышгород; пгт Ворзель; г. Гостомель; г. Ирпень; пгт Иванков; с. Коцюбинское; пгт Макаров; г. Переяслав; г. Фастов; г. Яготин.

Установлено медицинское наблюдение за 820 контактными лицами.

Напомним, на утро 3 апреля подтверждены 942 случая COVID-19 в Украине, 23 человека умерли, 19 - выздоровели, за сутки поступило 570 подозрений.