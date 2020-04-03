Минобороны Израиля разрабатывает радары для измерения пульса, частоты дыхания и температуры человека на расстоянии 3 м. ФОТО

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Минобороны Израиля сотрудничает с двумя китайскими оборонными компаниями над разработкой радиолокационных и электрооптических датчиков для мониторинга показателей жизнеспособности людей и выявления инфицированных Covid-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Janes.

"Такие данные как пульс, частота дыхания и температура, измеряется дистанционно с использованием комбинации радарных и электрооптических датчиков, что снижает риск инфицирования медиков.

Следующим этапом разработки является скрининг и определение приоритетов ухода за пациентами на основе анализа жизненно важных показателей", – говорится в заявлении Минобороны от 31 марта.

Минобороны Израиля разрабатывает радары для измерения пульса, частоты дыхания и температуры человека на расстоянии 3 м 01
Фото: сайт Janes

Для таких радаров использовали К-диапазон с очень низкой частотой, поэтому его можно безопасно размещать неподалеку от людей.

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Система измеряет пульс человека и дыхание на расстоянии 3 м и передает результаты за считанные секунды.

В то же время в Минобороны Израиля отмечают, что эти радары будут только предупреждать об имеющихся симптомах, но не будут диагностировать у пациентов Covid-19.

Как сообщалось, США передали Минобороны и Вооруженным силам Эстонии 128 противотанковых ракет Raytheon Javelin в рамках контракта между Центром оборонных инвестиций Эстонии и Пентагоном.

Коронавирус и карантин
Израиль карантин технологии COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Олег Марцінковський f11c8716
Певно, ще й гроші в кишенях рахує
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03.04.2020 11:38
+2 aquarius580 .
Народ сидит под арестом по всему миру, пока Дональд Фредович мочит глобалистов-коммунистов.
А что фашистского в идее национального государства ? Украина ведь придерживается того же самого курса.
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03.04.2020 12:12
+2 variable general
Справа в тому що китайці знають дещо про свій вірус і Ізраїльтяне і США розуміють що зараз краще співпрацювати і отримувати максимум інформації а на ставати в позу. А в позу можно буде стати через років 5, коли ця паника затихне.
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03.04.2020 12:13
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