Экс-сотрудник МВД Украины, завербованный ФСБ, осужден на 12 лет лишения свободы за госизмену

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2 апреля 2020 вступил в законную силу приговор, которым Ривненский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы агента ФСБ РФ Олега Смородинова, задержанного контрразведкой Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Бывший сотрудник органов МВД Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Контрразведчики СБУ установили, что ранее дважды судимый этнический россиянин Смородинов в январе-феврале 2016 был завербован сотрудником ФСБ РФ Максимом Живилом. Представитель спецслужбы страны-агрессора поставил агенту задачи по установлению мест проживания и работы отдельных военнослужащих ВС Украины из числа участников АТО/ООС и участников российско-грузинского конфликта в 2008 году. Собранные разведданные Смородинов подавал в отдельных отчетах, которые передавал куратору на оптических дисках на территории РФ.

Задокументировано, что в июле 2016 Смородинов получил задание выехать в Украину и убить бывшего военнослужащего, работника Ривненского следственного изолятора. При выполнении сотрудник ФСБ обещал устроить его на работу в полицию во временно оккупированном Крыму.

16 сентября того же года злоумышленник выполнил задание - убил майора Ивана Мамчура в подъезде его дома. В ходе спецоперации контрразведчики украинской спецслужбы задержали агента ФСБ РФ 17 ноября 2016 при пересечении российско-украинской границы.

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