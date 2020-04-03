США призвали РФ прекратить огонь на Донбассе и покинуть территорию Украины

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Соединенные Штаты Америки призвали Россию прекратить огонь на Донбассе и покинуть территорию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине, напомнив слова президента Владимира Зеленского, что нельзя забывать о войне, которую ведет Россия на востоке Украины.

В посольстве отметили, что агрессия России, в том числе в Крыму, уже укоротила тысячи жизней и разрушила жизни миллионов людей. Российская дезинформация и препятствование ее приспешниками доступа наблюдателей по гуманитарным вопросам представляют все большую угрозу во время пандемии COVID-19.

"Мы призываем Россию и ее приспешников немедленно освободить всех украинских политических заключенных и способствовать поступлению гуманитарной помощи и выполнению мандата СММ ОБСЕ. Россия должна полностью выполнить свои минские обязательства, начиная с прекращения огня, и покинуть территорию Украины", - сказано в заявлении.

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