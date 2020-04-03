В Киеве выявили 28 новых случаев COVID-19, 3 человека умерли, всего в столице 189 случаев заражения, - Кличко

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За прошедшие сутки в Киеве зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество киевлян, которые заболели коронавирусом за прошедшие сутки, увеличилось, к сожалению, на 28 людей. Двое из них не выжили. В целом в столице 189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них уже 3 случая летальные", - сообщил он.

По словам Кличко, среди заболевших за последние сутки 17 мужчин в возрасте от 16 до 70 лет. Также 11 женщин в возрасте от 17 до 69 лет.

"Две женщины в возрасте 56 и 69 лет к сожалению умерли. Как видите, среди больных двое детей. 16-летний парень и 17-летняя девушка", - добавил он.

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