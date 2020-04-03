Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться, шашлычное табу на 3-4 недели. ВИДЕО

19558 94

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об утверждении Кабинетом Министров списка дополнительных ограничений на время действия карантинных мер.

Об этом сообщил Шмыгаль в своем Телеграм-канале в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине. Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мероприятий. После долгого обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение Кабинета Министров Украины в ближайшее время будет официально опубликовано", - рассказал Шмыгаль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Летальность от COVID-19 в Украине 2,4%, в мире - 5,2%, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

"Останется работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины", - говорится в обращении Шмыгаля.

Также по его словам, вводится обязательная обсервация граждан, которые прибывают в страну, сроком на 14 дней.

"Правительство также призывает вас, украинцев, воздержаться, хотя погода призывает быть на природе, но воздержаться от шашлыков, прогулок парками, от массовых мест отдыха на ближайшие 3, может 4, недели", - заявил он.

Кроме того, правительство запретило передвижение по улицам более 2 людей, кроме случая сопровождения детей.

Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться, шашлычное табу на 3-4 недели 01
Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться, шашлычное табу на 3-4 недели 02
Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться, шашлычное табу на 3-4 недели 03
Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться, шашлычное табу на 3-4 недели 04
Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться, шашлычное табу на 3-4 недели 05
Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться, шашлычное табу на 3-4 недели 06
Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться, шашлычное табу на 3-4 недели 07
Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться, шашлычное табу на 3-4 недели 08
Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться, шашлычное табу на 3-4 недели 09
Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться, шашлычное табу на 3-4 недели 10
Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться, шашлычное табу на 3-4 недели 11
Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться, шашлычное табу на 3-4 недели 12
Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться, шашлычное табу на 3-4 недели 13

Коронавирус и карантин
Кабмин карантин Шмыгаль Денис COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16 Kolja Stambulskij
опять ограничения....А где же список льгот и преференций....А ну да это ведь не для всех
показать весь комментарий
03.04.2020 12:19
+13 Alexey Z 029175b8
Где поливальные машины на улицах городов? Все начиханное на землю летает вместе с пылью. Что, у властей Киева уже не осталось поливальных машин? Пыль висит столбом в воздухе. Особенно это видно ночью в свете фонаря. В былые времена улицы поливали только для того, что бы уменьшить вред для астматиков и аллергиков, что уже критически важно, но сейчас, во время пандемии периодический полив улиц дезраствором или просто смыв пыли в канализацию может спасти положение. Почему это не делается?
показать весь комментарий
03.04.2020 12:19
+9 Владимир Сухов e5dee246
Льготы только для олигархов на время карантина.
показать весь комментарий
03.04.2020 12:21
Смотреть комментарии