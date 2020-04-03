В конце апреля может начаться ослабление карантина, - Шмыгаль

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Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на рестарт экономики в начале мая в связи с ослаблением карантина.

"По нашим расчетам через три недели те, кто сейчас уже больны на коронавирус, должны выздороветь, а введенные ограничения не дадут болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинный мероприятий", - говорится в обращении Шмыгаля, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, этот процесс будет проходить в несколько этапов.

"Вначале на работу смогут пойти люди трудоспособного возраста, параллельно будет возобновлена работа общественного транспорта. Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики", - сказал премьер.

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В то же время, премьер подчеркнул, что это не будет означать послабления других карантинных мер: ограничения на прогулки и массовые собрания будут продолжать действовать.

Также все будут и дальше вынуждены носить маски.