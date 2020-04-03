В конце апреля может начаться ослабление карантина, - Шмыгаль

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карантин

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на рестарт экономики в начале мая в связи с ослаблением карантина.

"По нашим расчетам через три недели те, кто сейчас уже больны на коронавирус, должны выздороветь, а введенные ограничения не дадут болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинный мероприятий", - говорится в обращении Шмыгаля, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, этот процесс будет проходить в несколько этапов.

"Вначале на работу смогут пойти люди трудоспособного возраста, параллельно будет возобновлена работа общественного транспорта. Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики", - сказал премьер.

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В то же время, премьер подчеркнул, что это не будет означать послабления других карантинных мер: ограничения на прогулки и массовые собрания будут продолжать действовать.

Также все будут и дальше вынуждены носить маски.

Коронавирус и карантин
карантин Шмыгаль Денис COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+3 Alexandr Zabarzin
От дач и шашлыков людей все равно не удержишь.
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03.04.2020 12:38
+3 botoks
ну кто тебя тянет за язык. Ну кто знает что будет в конце апреля?
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03.04.2020 12:42
+2 Василь Грім
лохам пообещали послабление В кінці квітня може початися ослаблення карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1329
Никакого послабления не будет, наоборот ужесточение. Лохи заслуживают голодной смерти, тихо сидя и подыхая с голоду в своих квартирах...
А ещё будет комендатский час.
А далее и расстрелы.
Как например на Филлипинах, где президент Филлиппин Родриго Дутерте приказал стрелять в нарушителей карантина.

Вышел в магазин без разрешения или в коммендатский час - расстрели.
Готовтесь, бараны. Власти выгоден вечный карантин.
Тишь и благодать, воруй и делай что хочешь, никто не будет протестовать против власти.
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03.04.2020 12:38
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