В конце апреля может начаться ослабление карантина, - Шмыгаль

"По нашим расчетам через три недели те, кто сейчас уже больны на коронавирус, должны выздороветь, а введенные ограничения не дадут болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинный мероприятий", - говорится в обращении Шмыгаля, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, этот процесс будет проходить в несколько этапов.
"Вначале на работу смогут пойти люди трудоспособного возраста, параллельно будет возобновлена работа общественного транспорта. Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики", - сказал премьер.
В то же время, премьер подчеркнул, что это не будет означать послабления других карантинных мер: ограничения на прогулки и массовые собрания будут продолжать действовать.
Также все будут и дальше вынуждены носить маски.
Никакого послабления не будет, наоборот ужесточение. Лохи заслуживают голодной смерти, тихо сидя и подыхая с голоду в своих квартирах...
А ещё будет комендатский час.
А далее и расстрелы.
Как например на Филлипинах, где президент Филлиппин Родриго Дутерте приказал стрелять в нарушителей карантина.
Вышел в магазин без разрешения или в коммендатский час - расстрели.
Готовтесь, бараны. Власти выгоден вечный карантин.
Тишь и благодать, воруй и делай что хочешь, никто не будет протестовать против власти.