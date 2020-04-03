Ротвейлер смертельно покусал мужчину в Боярке, его хозяйке предъявлено подозрение в убийстве, - полиция

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Ротвейлер смертельно покусал мужчину в Боярке, его хозяйке предъявлено подозрение в убийстве, - полиция

Трагедия произошла в г. Боярка Киево-Святошинского района. Собака напала на местного жителя и покусала его, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Тело погибшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Установлено, что смерть мужчины наступила в результате рваной раны правой голени с повреждением сосудов.

Во время проведения досудебного расследования также установлено, что 32-летняя владелица выгуливала свою собаку без поводка и намордника, несмотря на то, что указанная порода определяется как потенциально опасная.

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Следователи полиции женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжается следствие.

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Топ комментарии
+47 Володимир Вовкодав 6dedfd78
Хозяйка Хуже собаки , - Безмозглое существо.
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03.04.2020 12:34
+46 А П 6d5dcd2e
Все эти смерти и увечья, кроме хозяев собак и на наших депутатах, всех сроков. Давно надо было принять закон, о том, что бойцовские породы собак должны быть приравнены к боевому оружию. Хочешь купить такую собаку - пройди медкомиссию, стань на учет и получи разрешение, по условиям содержания. За выгул, без намордника и поводка - огромный штраф, в повторном случае -конфискация собаки у идиота ( идиотки). Но ничего не сделано, как и не определены, в городах, места для выгула собак.
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03.04.2020 12:37
+30 Злий Грицько
Так никто ж и не спорит с этим. Но животное в особенности псины на улице должны быть в намордниках, хозяин должен за ним убирать дерьмо и выгуливать там где не ходят люди.
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03.04.2020 12:41
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