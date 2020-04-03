Для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продлен, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Для старших людей, студентов и школьников карантин будет продлен", - сообщил премьер.
Шмыгаль подчеркивает, что правительство пытается удержать баланс между карантинными мерами и сохранением экономики.
11 марта Кабинет Министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.
25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.
Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам отработать проект решения Кабмина по закрытию границы для пассажирских перевозок с 28 марта.
В Минобразования сообщили, что Государственная итоговая аттестация для 4-х и 9-х классов будет отменена, а ВНО перенесено.
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