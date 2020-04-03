Для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продлен, - Шмыгаль

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Для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продлен, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины продлит карантинные меры для пожилых людей, а также школьников и студентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Для старших людей, студентов и школьников карантин будет продлен", - сообщил премьер.

Шмыгаль подчеркивает, что правительство пытается удержать баланс между карантинными мерами и сохранением экономики. 

11 марта Кабинет Министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам отработать проект решения Кабмина по закрытию границы для пассажирских перевозок с 28 марта.

В Минобразования сообщили, что Государственная итоговая аттестация для 4-х и 9-х классов будет отменена, а ВНО перенесено.

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Коронавирус и карантин
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+6 Lvbnhj
Для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продлен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1979 Для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продлен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5007
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03.04.2020 12:38
+6 Гыг с Вами
та ладно...переживем и это.
главная задача зелебеню пережить Для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продлен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7021
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03.04.2020 12:43
+6 Александр Алексенцев
Для літніх людей, школярів і студентів карантин буде продовжено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2476
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03.04.2020 12:50
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